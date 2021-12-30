Ион Чебан объявил о создании “Национального альтернативного движения”: Люди устали от политики!

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сегодня официально объявил о запуске “Национального альтернативного движения”. По его словам, такая инициатива была продиктована вопиющей некомпетентностью нынешних центральных властей Молдовы.

– В Республике Молдова были коррумпированные, олигархические правительства, но худшего руководства не было никогда! Я не могу оставаться равнодушным, мне небезразлично то, что происходит в Кишиневе и в стране. Я знаю, что все ждут альтернативы для объединения, для создания лучшего будущего, для заботы в первую очередь о людях и их интересах, – отметил градоначальник.

Ион Чебан заявил, что на центральном уровне власти ситуация катастрофическая: отсутствуют видение, программы, проекты и подготовка, нет профессионального подхода и компетентных людей. Вместо этого, по словам генпримара, власти лгут, скрывают публичную информацию, проявляют неуважение к СМИ и устраивают дешевые шоу.

– Их месседжи о демократии и борьбе с коррупцией – всего лишь прикрытие для незаконных действий, которые совершаются путем захвата всех государственных институтов и преследования людей на рабочем месте. Гнев народа очень велик! Люди устали от политики, люди ждут конкретных результатов, – подчеркнул Чебан.

Он пообещал позже публично рассказать о следующих шагах в рамках “Национального альтернативного движения”.

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