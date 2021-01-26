Ион Чебан объяснил, почему изменилась стоимость питания детей в учебных заведениях

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Это связано с повышением финансовых норм на питание некоторых категорий учеников, получающих бесплатную еду, объяснил генеральный примар Ион Чебан.

Он подчеркнул, что в учебных заведениях начального и среднего звеньев в этом году бесплатно получают питание 44 924 ученика – на 688 больше по сравнению с прошлым годом. Для этих целей из муниципального бюджета выделено 44 902 100 леев, что на 5 425 900 леев больше, чем в прошлом году.

Это правда, что цена за питание одного ребёнка в месяц выросла почти на 100 леев. Неправильно, чтобы завтрак стоил 13, 65 леев, а обед – 9, 35 леев. Детское меню должно быть питательным, а не экономным. В то же время в этом году обед полностью оплачивается из муниципального бюджета, и его стоимость была увеличена на 5 леев для отдельных категорий детей. Из-за этого и произошло повышение цены, – уточнил Чебан.

В связи с этим генпримар обратился к муниципальным советникам с просьбой не заниматься политикой, а внести свой вклад в улучшение системы.

Я попросил создать комиссию или рабочую группу, в которую войдут советники от всех фракций. Они будут контролировать процесс питания в образовательных учреждениях столицы. Предстоит ещё много работы, и я лично уволю тех, кто экономит на детях. Я за то, чтобы советники помогали нам, а не плели интриги, – подчеркнул Чебан.

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