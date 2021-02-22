Ион Чебан об условиях в Центре COVID-19: Там всё хорошо, никто в пальто не ходит

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Генеральный примар муниципия опроверг появившиеся домыслы касательно якобы плохих условий в Центре COVID-19 на MoldExpo.

Так, в ходе сегодняшнего оперативного заседания он рассказал, что все необходимые условия там соблюдаются.

Тем не менее, я прошу руководителей лично контролировать обеспечение каждого пациента всем необходимым – комфортабельными условиями (в том числе и отоплением), качественным питанием, заботой и вниманием. На данный момент Центр COVID-19 на MoldExpo располагает местами для 300 пациентов, и инфраструктура там практически такая же, как в стратегических специализированных больницах. Питание предоставляется посредством системы catering, в индивидуальных упаковках. Температура воздуха здесь 24 градуса, никто не ходит в пальто, как пишут некоторые, – отметил Чебан.

Более того, градоначальник рассказал, что международные организации одобрили работу Центра COVID-19, считая его хорошим “ноу-хау” в условиях пандемии. Ион Чебан подчеркнул, что муниципалитет не экономил и не намерен экономить впредь на здоровье граждан.

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