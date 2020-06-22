Ион Чебан об открытии детских садов: Решение будет принимать Национальная комиссия

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Детские сады в столице остаются закрытыми, решение об их открытии должно исходить от Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здоровью. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, отметив при этом, что запись в дошкольные учреждения может быть осуществлена ​​онлайн посредством сайта egradinita.md.

– В настоящее время поступило 3659 заявок. Решение о возобновлении работы детских садов будет принимать Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью. На данный момент в 11 онлайн-лагерях, открытых в рамках внешкольных образовательных учреждений в Кишиневе, занимаются около 3000 детей, – сказал примар.

Примар добавил, что здоровье детей имеет первостепенное значение, поэтому важно выполнять рекомендации врачей.

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