Ион Чебан о вакцинации: Для меня это жест ответственности и дисциплинированности

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан, получивший сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca, чувствует себя хорошо.

Об этом он заявил в интервью Sputnik Молдова. Он отметил, что пришёл на вакцинацию тогда, когда рекомендовали врачи – спустя примерно 3 месяца после того, как переболел COVID-19.

Для меня это жест ответственности и дисциплинированности, – я хорошо помню критический период пандемии коронавируса, когда заканчивались места в больницах, и считаю, что вакцинироваться необходимо, – отметил градоначальник.

Что касается общего процесса вакцинации в Кишинёве, Чебан отметил, что муниципалитет совместно с врачами следит за ситуацией. Он заметил, что люди по-разному переносят введение сыворотки, но никаких чрезвычайных случаев не зарегистрировано. Тем не менее, он попросил граждан сообщать, если у них возникли какие-либо осложнения после вакцинации.

На данный момент во всех пунктах вакцинации в Кишинёве препарата достаточно. Приглашаем и призываем вакцинироваться всех желающих. Я очень хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к нормальной жизни, чтобы с 1 сентября полноценно заработали учебные заведения, чтобы все граждане страны находились в безопасности и были здоровы. В скором времени в Молдову прибудут и Pfizer, и Sputnik V, есть и AstraZeneca, и Sinopharm, – выбор есть. Тем не менее, специалисты заверяют, что все вакцины эффективные и хорошие, они признаны на международном уровне, – подчеркнул генпримар.

Ион Чебан поблагодарил всех врачей столицы, которым в период пандемии было очень непросто, и отметил, что Кишинёв справился со всеми вызовами прошедших месяцев.

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