Ион Чебан о решении погасить в Кишинёве Вечный огонь: Это издевательство над теми, кто спас землю, по которой мы ходим

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан назвал решение потушить Вечный огонь на Мемориальном комплексе «Вечность» в столице постыдным.

– Это очень постыдный поступок, и оправдание ему было ещё более позорным. Вечный огонь – это не прихоть, это жертва. А для людей, находящихся у власти, эти жизненно важные моменты чужды, как и чужды вопросы о том, уйдут ли из системы врачи и учителя, как мы будем платить за газ, другие повседневные проблемы. Повторяю, подобные решения – это издевательство над теми, кто спас землю, по которой мы с вами ходим, – подчеркнул Чебан.

Напомним, Вечный огонь на мемориале был временно потушен в пятницу днём. Власти объяснили это низким давлением в газопроводе и необходимостью решить проблему с затуханием пламени из-за ветра. Однако ранее сообщалось, что Вечный огонь на мемориале потушили из-за газового кризиса.

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