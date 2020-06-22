Ион Чебан о строительстве заправки на Димо: Не думаю, что судьи могут в одночасье стать главными архитекторами

Ион Чебан о строительстве заправки на Димо: Не думаю, что судьи могут в одночасье стать главными архитекторами

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан возмущен тем, что на пересечении улиц Николае Димо и Студенческой намереваются строить автозаправочную станцию. По его словам, агент уже установил забор и «чувствует себя как дома».

Генпримару сообщили, что суд вынес решение в пользу экономического агента, и муниципалитет будет обязан предоставить необходимые разрешения. В ответ Ион Чебан попросил юристов примарии заняться этим вопросом, чтобы найти решения.

– Думаю, с юридической точки зрения должны быть решения. Это ненормально, когда судьи в одночасье становятся главными архитекторами, примарами и вице-примарами. Заправки на том месте быть не должно, – подчеркнул генпримар.

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