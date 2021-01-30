Ион Чебан о штрафах за разбрасывание мусора: Необходимо увеличить число констатирующих агентов

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Регламент об уборке и обеспечении чистоты в Кишинёве работает, однако муниципалитету не хватает констатирующих агентов.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что регламент очень хороший и жёсткий, и подчеркнул, что поддерживает высокие штрафы для тех, кто намеренно мусорит в городе.

При претурах секторов есть констатирующие агенты, оформляющие протоколы. Но, к сожалению, таких агентов у нас недостаточно. Мы обратимся в муниципальный совет с предложением увеличить число таких людей и, более того, предложим в качестве мотивации выплачивать им определённую сумму от каждого выписанного ими штрафа, – рассказал градоначальник.

Регламент устанавливает единую правовую основу для работы служб по уборке, определяет нормы и условия, которые должны ими соблюдаться, а также запреты и наказание за несоблюдение правил по обеспечению и поддержанию чистоты.

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