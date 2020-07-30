Ион Чебан о решении ВСП по кинотеатру “Гаудеамус”: Ситуация требует дальнейшего изучения

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Кинотеатр “Гаудеамус” не должен быть снесен. Такого мнения придерживается генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

– К сожалению, судебные инстанции определяют действия примарии. И если мы не подчинимся, будем вынуждены заплатить большие штрафы. Нам в наследство от предыдущей власти достались более 2000 строек, сотни выданных авторизаций, – заметил он.

Чебан заявил также, что ситуация с кинотеатром “Гаудеамус” требует дальнейшего изучения.

– Мы не можем строить там непонятно что. Необходимо обсудить эту проблему с адвокатами, муниципальными советниками, со всеми вовлеченными лицами, – сказал он.

Напомним, Высшая судебная палата признала снос кинотеатра “Гаудеамус” законным. Процесс был приостановлен летом 2018 года.

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