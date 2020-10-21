Ион Чебан о решении участвовать в избирательной кампании Игоря Додона: Я – человек команды

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан пояснил, что присоединился к избирательной кампании в поддержку Игоря Додона на президентских выборах, потому что для реализации проектов в столице необходимо сотрудничество на всех уровнях власти.

– В Кишиневе осуществляются большие проекты, которые реализуются с помощью руководства страны – я не могу об этом не говорить, и всё равно есть интерпретации по этому поводу. В этом году мы показали, что при существовании консенсуса и сотрудничества между всеми государственными учреждениями дела могут идти намного быстрее. Даже некоторые бывшие примары заявили, что до сих пор примария Кишинева не получала такой поддержки со стороны правительства и руководства в том, что касается развития инфраструктуры муниципия, – сказал Ион Чебан в интервью UNIMEDIA.

Глава столицы уточнил, что его решение участвовать в предвыборной кампании не является долгом перед бывшими коллегами.

– Я принял решение быть со своими товарищами, с которыми работал много лет, и нам удалось многого добиться для граждан. Я – командный человек, и я понимаю, что сейчас самое время быть частью команды. Я знаю, что меня всегда поддерживали мои коллеги, и теперь, если я могу это сделать, то я сделаю, – подчеркнул Чебан.

Напомним, Ион Чебан заявил о поддержке кандидата в президенты Игоря Додона. В связи с этим генпримар взял отпуск на неделю за свой счет, пишет actualitati.md.

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