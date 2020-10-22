Ион Чебан о решении поддержать Игоря Додона: Я знаю его очень давно, он профессионал и настоящий лидер

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан привёл несколько аргументов в пользу своего решения поддержать на президентских выборах Игоря Додона.

– Наблюдая со стороны за политическими баталиями и нападками на политических лидеров, я понимаю, насколько трудно избирателям сделать выбор в условиях интенсивного дезинформирования. Практически все кандидаты предлагают избирателям голосовать против Игоря Додона, вместо того, чтобы убеждать людей голосовать за их программы и команды, – если они у них есть, – отметил Ион Чебан.

Глава столицы подчеркнул, что поддерживает Игоря Додона, потому что он профессионал и лидер, который знает, как собрать сильную команду.

– Игорь Додон – специалист. Он всю жизнь работает и учится, благодаря чему добился высоких результатов. Это является локомотивом его развития, а также всего, что он делает. Он – настоящий лидер, основатель сильных и надежных команд, базирующихся на уважении и взаимопомощи. Он является генератором планов деятельности и решений различных проблем. Как человек, заслуживающий доверия, он всегда умел собрать вокруг себя компетентных людей для работы на благо граждан и решения многих проблем, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, вчера Ион Чебан заявил о поддержке кандидата в президенты Игоря Додона. В связи с этим генпримар взял отпуск на неделю за свой счет.

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