Ион Чебан о ремонте подземного перехода на Измаильской: Он будет осуществляться согласно закону

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Ремонт подземного перехода на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Измаильской значится в перечне проектов для государственно-частного партнерства, за который предстоит проголосовать Муниципальному совету.

Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. При этом он отметил, что по данному вопросу вряд ли возникнут разногласия с мунсоветниками.

– Предстоит выполнить технико-экономическое обоснование, осуществить необходимые процедуры. Что касается экономических агентов, работающих в переходах, то всё будет осуществляться согласно закону. Мы намерены навести порядок во всех сферах, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, накануне, 30 декабря, был представлен отремонтированный подземный переход на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор, названный “Будапешт”. Генпримар заверил, что постепенно будут отремонтированы все подземки Кишинёва.

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