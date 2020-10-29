Ион Чебан о проведении работ в Кишиневе: Есть много криворукости, за это мы наказываем

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В скором времени генеральный примар Кишинева Ион Чебан представит отчет о своей деятельности в первый год нахождения на этом посту. Градоначальник отметил, что дела идут достаточно хорошо, несмотря на то, что некоторые сотрудники не справляются с возложенными на них обязанностями.

– По моему мнению, мы успешно движемся к превращению примарии Кишинева в самое транспарентное госучреждение страны. Вся информация и отчёты публикуются на сайте, налажено сотрудничество с НАЦ и Нацагентством по неподкупности, работает платформа eu.chisinau.md. Некоторые из проблем требуют больших затрат, и мы обсуждаем их решение. Но со многими разбираемся оперативно – в срок до месяца, – заметил Чебан.

Градоначальник отметил, что главными проблемами остаются ремонт дорог и дворов, большая часть которых находится в ужасном состоянии, а также незаконное строительство, в сфере которого сейчас много судебных разбирательств.

– В любом случае мы работаем в этом направлении. При этом мы трезво оцениваем состояние дел и, к большому сожалению, очень много рукожопства. За это даём по этим самым рукам, которые оттуда и растут. Кто-то исправляется, кому-то мы говорим “До свидания!”, кого-то финансово наказываем, – заявил генпримар.

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