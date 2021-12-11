Ион Чебан о пробках в Кишинёве: Не исключаю, что это целенаправленное вредительство

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Регулировкой дорожного трафика в столице должна заниматься полиция, а не примария и уж никак не примар.

Об этом Ион Чебан заявил в эфире передачи “Пятница с Анатолием Голя” на телеканале RTR Moldova.

Он выдвинул предположение, что здесь имеет место целенаправленное вредительство, так как машин в городе за год не стало значительно больше, а пробки увеличились существенно.

Примария занимается инфраструктурой города, а не регулировкой трафика. То же самое касается и машин на тротуаре, и ношения масок в транспорте. Неужели примар должен бегать по городу и наказывать нерадивых людей? Для этого ведь есть ответственная структура! – возмутился градоначальник.

Также Ион Чебан рассказал, что примария работает над внедрением реверсных полос, но опять-таки появилось препятствие: примария предложила министерству сделать такую на улице Алеку Руссо, но получила отказ.

Говоря о другой проблеме автомобилистов столицы – парковках – генпримар заявил, что на следующий год запланировано около 105 миллионов леев на обустройство парковок различного вида. Также планируется полная реорганизация парковочных мест в центре города, в периметре улиц Албишоара, А. Матеевич, М. Витязул и Измаильская.

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