Ион Чебан о пресс-конференции советников ПДС: Я узнал истинную причину саботажа покупки 100 автобусов

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Некоторые муниципальные советники лоббируют интересы частных транспортных компаний и стараются заработать политические дивиденды, не задумываясь об интересах и нуждах жителей Кишинёва.

Так генеральный примар муниципия Ион Чебан прокомментировал выход к прессе двух муниципальных советников от фракции ПДС. По словам градоначальника, озвученное ими предложение по приобретению транспортных услуг у частных компаний во время пандемии – популистское, необдуманное и ошибочное.

Ровно год назад мы предложили купить автобусы, и выдвинутые некоторыми тогда бюрократические процедуры ни к чему не привели. Вместо того чтобы начать работу и поспособствовать решению проблемы, за что им и платят из муниципального бюджета, советники ПДС лоббируют заключение примарией контрактов с некоторыми транспортными компаниями. Они предлагают не покупать автобусы, а заплатить кому-то эти деньги и нанять транспорт. Так же они поступили с уличной рекламой – они лоббировали и продолжают лоббировать конкретные рекламные компании, – отметил Чебан.

По словам генпримара, в нынешней сложной ситуации муниципалитет не может позволить себе тратить больше денег, которые даже не предусмотрены в бюджете, на найм транспортных услуг.

Решение, которое мы считаем наиболее оптимальным на данный момент, – это покупка автобусов путём прямых переговоров с компаниями-производителями. Параллельно запускаются международный аукцион и новые инструменты финансирования закупок общественного транспорта. Таким образом мы сэкономим время и обеспечим жителей муниципия, в том числе пригородов, транспортом. Кишинёвцы ждут конкретных решений своих проблем, а не пустых заявлений и выходов к прессе в погоне за политическими баллами, – подчеркнул Чебан.

Напомним, ранее генпримар попросил Муниципальный совет, правительство и парламент начать прямые переговоры с производителями о закупке 100 автобусов для муниципия.

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