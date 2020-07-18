Ион Чебан о докладе Счетной палаты: В очередной раз убеждаемся, что столице необходим новый Генплан

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Счётная палата опубликовала отчет о разрешительных документах, выданных примарией Кишинёва в период 2018-2019 гг. Документ показал, что закон не был соблюден. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Было обнаружено множество нарушений из-за безответственности некоторых лиц. Основной причиной послужило отсутствие обновленного Главного градостроительного плана и абсолютная неадаптированность к новым экономическим, социальным и техническим условиям действующего документа, – написал Чебан.

Согласно отчету, в указанный период примария Кишинёва не в полной мере применила правовые положения, чтобы выявить и наказать лиц, занимавшихся незаконным строительством на территории муниципия. Таким образом, констатирующие субъекты составили 113 отчетов о нарушениях при возведении неавторизованных сооружений.

– В конце прошлого года я лично просил о прекращении строительства 14 объектов. Для того, чтобы всё было законно, нам необходим обновленный Главный градостроительный план. Проект снова будет представлен в Мунсовете, – заявил градоначальник.

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