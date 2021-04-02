Ион Чебан о Центре вакцинации: Всего за 5 дней мы смогли обеспечить все необходимые условия для иммунизации

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Вчера, в первый день запуска муниципального Центра вакцинации от COVID-19, были вакцинированы 150 человек из 200 запланированных.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что остальные не явились и должны быть включены в дополнительные списки. На сегодня запланирована вакцинация более 300 человек.

Мы намерены ускорить процесс иммунизации, чтобы охватить 1000-1200 человек ежедневно – столько, сколько может вместить центр. Для вакцинации граждан Министерство здравоохранения предложило муниципальному Центру вакцинации 2500 доз вакцины, но мы ведём переговоры с центральными властями, чтобы увеличить её количество, – уточнил градоначальник.

По его словам, муниципалитет в очередной раз продемонстрировал, что может быстро мобилизоваться и создать адекватные условия для работы первого Центра вакцинации от COVID-19.

Всего за 5 дней были объединены усилия всех муниципальных служб: обустроены подъездные дороги, установлены дополнительные дорожные знаки, скамейки и урны для мусора, подключены электрические, информационные сети и водопровод. Центр был обустроен по всем стандартам при помощи врачей-специалистов. Мы готовы определить другие места для обустройства центров вакцинации от COVID-19. Для этого в муниципальном бюджете предусмотрены финансовые средства. Важно иметь доступ к вакцине и провести иммунизацию как можно большего числа людей, – отметил Ион Чебан.

Муниципальный Центр вакцинации будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00 (в праздничные дни – с 8:00 до 15:00). В нём оборудовано 6 постов вакцинации, каждый из которых сможет провести иммунизацию около 150 человек, что суммарно составляет около 1000 человек в день.

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