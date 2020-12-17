Ион Чебан о 100 автобусах для Кишинёва, закупка которых застопорилась: Коллеги ищут выход из ситуации

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Закупку автобусов для столицы задерживает Национальное агентство по рассмотрению апелляций, которое анализирует, как проводился тендер на приобретение транспорта. Генеральный примар Ион Чебан отметил в ходе вчерашнего обсуждения муниципального бюджета на 2021 год, что сейчас ищут решения, так как было предложено несколько сценариев.

Глава муниципия также подчеркнул, что дефицит бюджета создаётся частично из-за суммы, необходимой для приобретения автобусов.

Речь идёт об автобусах, которые планируется закупить, но Нацагенство по рассмотрению апелляций посчитало аукцион затянувшимся. Нам очень жаль, учитывая потребности муниципия в общественном транспорте и принимая во внимание нынешнюю пандемию. Теперь анализируются 3 других сценария. Я верю, что коллеги найдут решения для приобретения автобусов. Важно понимать, что деньги по всем процедурам согласованы со всеми инстанциями, начиная от банка и заканчивая муниципальным советом, – подчеркнул Ион Чебан.

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