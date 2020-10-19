Ион Чебан: Ни одно общеобразовательное учреждение Кишинёва не находится на карантине

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Работа столичных школ и детсадов в условиях пандемии COVID-19 обсуждалась сегодня на оперативном заседании муниципальных служб под руководством генпримара Иона Чебана.

Так, в связи с вводом новых правил обустройства классов в учреждениях начального и среднего образования, заключающихся в изменении физического расстояния между учениками с 1,5 м до 1 м, были изменены модели организации учебного процесса, а длительность урока была увеличена – теперь она составляет 45 минут. В то же время Управление образования направило в Министерство образования, культуры и исследований письмо с просьбой сократить продолжительность урока до 30 минут в 26 образовательных учреждениях, где невозможно организовать учебный процесс с обычной длительностью занятия.

Что касается статистики заболеваемости коронавирусом в школах, среди учеников насчитывается 144 новых инфицированных (на прошлой неделе было 180), а на самоизоляции находятся 2 238 детей (на прошлой неделе было 3 013). Среди учителей – 127 заболевших (на прошлой неделе было 138), на самоизоляции – 65 (на прошлой неделе было 117). Среди остальных сотрудников школ – 20 заболевших (на прошлой неделе было 22), на самоизоляции – 13 (на прошлой неделе было 19).

В учреждениях начального и среднего образования на карантине находятся ученики 89 классов (из них 14 частных). Новых (последовательных) случаев заражения среди учащихся классов, находящихся на самоизоляции, не зафиксировано. В школу вернулись ученики 153 классов 68 учебных заведений. Возобновил деятельность частный лицей, находившийся на карантине. Ни одно общеобразовательное учреждение в настоящее время не находится на карантине, – сообщил Ион Чебан.

Что касается детских садов Кишинёва, посещаемость там составила около 99% от общего количества детей, записанных в группы. Также были одобрены возобновление работы групп для детей 2-4 лет и регистрация детей в возрасте 2-4 лет, ранее не посещавших дошкольные учреждения.

Среди детей, посещающих детсады, трое заболевших (на прошлой неделе тоже было 3), на самоизоляции – 109 (на прошлой неделе было 136). Среди заболевших сотрудников – 21 человек (на прошлой неделе было 21), на самоизоляции – 20 (на прошлой неделе было 20). Среди остальных сотрудников детсадов – 12 заболевших (на прошлой неделе было 11), на самоизоляции – 7 (на прошлой неделе было 16).

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