Ион Чебан недоволен скоростью работы некоторых муниципальных служб

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан раскритиковал руководство мунпредприятия Autosalubritate за недостаточно оперативную работу. Недовольство градоначальника, которое он высказал в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб в минувший понедельник, вызвали задержки в процессе замены контейнеров для мусора в парках.

По словам врио директора Autosalubritate Дмитрия Вулпе, работы по установке контейнеров зависят от обустройства площадок для них, а этим занимается МП “Ассоциация по управлению зелеными насаждениями”.

– Господин Вулпе, вы должны были сделать это до 1 марта. Сегодня 22 марта. Если для того, чтобы завершить все работы, вам нужно сотрудничество с другими службами – что вам мешает его наладить? Или вас надо усадить за стол, налить 50 граммов, угостить бутербродом? Что мы должны сделать, чтобы вы принялись за совместную работу? – поинтересовался генпримар.

Ион Чебан пообещал, что на следующей неделе, если будет чувствовать себя хорошо, лично проверит выполнение всех работ.

Напомним, сейчас в Кишинёве проходит кампания «Весенняя генеральная уборка». Она включает в себя широкий комплекс работ.

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