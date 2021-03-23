Ион Чебан недоволен скоростью работы некоторых муниципальных служб

Ион Чебан недоволен скоростью работы некоторых муниципальных служб

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан раскритиковал руководство мунпредприятия Autosalubritate за недостаточно оперативную работу. Недовольство градоначальника, которое он высказал в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб в минувший понедельник, вызвали задержки в процессе замены контейнеров для мусора в парках. 

По словам врио директора Autosalubritate Дмитрия Вулпе, работы по установке контейнеров зависят от обустройства площадок для них, а этим занимается МП “Ассоциация по управлению зелеными насаждениями”.

– Господин Вулпе, вы должны были сделать это до 1 марта. Сегодня 22 марта. Если для того, чтобы завершить все работы, вам нужно сотрудничество с другими службами – что вам мешает его наладить? Или вас надо усадить за стол, налить 50 граммов, угостить бутербродом? Что мы должны сделать, чтобы вы принялись за совместную работу? – поинтересовался генпримар.

Ион Чебан пообещал, что на следующей неделе, если будет чувствовать себя хорошо, лично проверит выполнение всех работ.

Напомним, сейчас в Кишинёве проходит кампания «Весенняя генеральная уборка». Она включает в себя широкий комплекс работ.

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