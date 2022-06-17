Ион Чебан не одобрил маршрут ЛГБТ-парада: Пусть проводят его дома или в парламенте, президентуре, правительстве

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Примария Кишинёва не разрешила провести запланированный на 19 июня ЛГБТ-парад по маршруту, запрошенному организаторами.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, пояснив, что это невозможно по техническим причинам.

– Из-за других мероприятий, которые будут проходить в это время в Кишинёве, на запрошенную улицу будет перенаправлен общественный транспорт – более 85 единиц, а на тротуаре будут проводиться работы. Прошу правоохранительные органы, в частности, полицию, принять соответствующие меры, – сказал Чебан.

В этих условиях генпримар предложил организаторам ЛГБТ-парада провести его у себя дома или в гостях у кого-то, либо воспользоваться гостеприимством центральных властей.

– Учитывая, что представители центральных властей являются самыми ярыми их защитниками, предлагаю им провести свои мероприятия в зданиях парламента, президентуры и правительства. В воскресенье там будет пусто, безопасно и спокойно. А мы сосредоточимся на других мероприятиях, – уточнил Чебан.

Напомним, ранее градоначальник высказался отрицательно касательно ЛГБТ-парада и заявил, что не подпишет разрешение на его проведение.

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