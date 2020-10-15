Ион Чебан: Нам необходимо активно развивать культуру, традиции и ценности нашего народа (ФОТО)

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Кишинев станет культурной столицей, а представители этой сферы получат то, что действительно заслуживают, – признание и благодарность за то, что они дарят людям радость. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, подводя итоги необычного празднования Храма города, состоявшегося накануне.

В центре Кишинева не было дымящихся мангалов, торговых точек и толп людей. Вместо этого в разных секторах были организованы великолепные музыкально-литературные концерты с участием знаменитых молдавских деятелей культуры.

– Наша цель заключалась в том, чтобы Храм Кишинева прошел не так, как в предыдущие годы. Мы намерены и в дальнейшем делать акцент на культуру нашего народа. Я помню каждое пожелание и каждую просьбу, высказанные или спетые вчера людьми, которые пишут историю нашего народа. Во время пандемии мы объединили усилия и продемонстрировали, что вместе можем добиться невероятных результатов. Мы продолжим это делать, – заверил градоначальник.

Напомним, праздничные мероприятия по случаю Храмового праздника Кишинева прошли в столичных секторах. Жители и гости города всех возрастов могли насладиться музыкой, поэзией и прекрасным творчеством артистов. Концерты проходили на свежем воздухе с соблюдением всех рекомендованных специалистами мер для предотвращения распространения коронавируса.

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