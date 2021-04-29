Ион Чебан находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге

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Генеральный примар отправился в Санкт-Петербург по приглашению руководства области и города.

Как рассказал градоначальник, в ходе визита будут подписаны договоры о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Кишинёвом в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Также запланировано заключение соглашения между крупнейшим сектором Кишинёва и одним из районов северной столицы России.

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