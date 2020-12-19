Ион Чебан награждён за вклад в продвижение электронного управления в Молдове

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Генеральный примар муниципия награждён руководством Агентства электронного управления за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в продвижение электронного управления в Молдове.

Награждение состоялось в ходе праздничного мероприятия, организованного Агентством электронного управления в честь 10-летия со дня основания.

Для меня это большая честь, и я благодарю Агентство электронного управления. Напомню, что у нас есть несколько общих проектов с e-Gov, такие как: информационный портал GIS Locals, автоматизация процессов приёма обращений граждан через M-Connect. Кроме того, мы намерены оцифровать социальные выплаты через единый механизм оплаты коммунальных услуг Mpay, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, на данный момент примария Кишинёва завершила некоторые онлайн-проекты, а другие находятся на стадии реализации. Среди них: платформа educationatieonline.md, IT-платформа JIRA Software, с помощью которой ведётся наблюдение за пациентами с COVID-19, которые лечатся дома, оцифровка процессов обработки документов e-Management, e-Petiţii, электронный архив e-Library, а также внедрение Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений в электронную систему “Единое окно” Агентства государственных услуг, установка системы GPS в автобусах и троллейбусах, оцифровка финансовой и бухгалтерской отчётности.

Мы будем продолжать в таком же ритме, потому что я хочу, чтобы примария Кишинёва стала поставщиком качественных услуг. Для того, чтобы сэкономить время людей и исключить фактор коррупции, мы переводим услуги, предлагаемые местной администрацией, в цифровую форму, – подчеркнул генпримар.

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