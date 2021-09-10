Ион Чебан начал обсуждение столичных проблем с членами правительства

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На текущей неделе у генерального примара состоялись заседания и переговоры с двумя министрами действующего правительства.

Также, по словам градоначальника, накануне ему позвонил и министр внутренних дел. Вскоре состоится совместное заседание, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с муниципальной и центральной администрациями. Речь идёт о дорожном движении, преступности, общественном порядке, торговле, парковках и многом другом.

Уверен, что только при прагматичном подходе к делу мы сможем преодолеть все препятствия. Для меня важнее всего – комфорт и безопасность горожан, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, генпримар ранее неоднократно заявлял, что у Кишинёва должна быть своя, муниципальная полиция.

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