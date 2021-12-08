Ион Чебан на встрече с представителями USAID обсудил совместные проекты

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился с представителями USAID. Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, они обсудили существующие программы в различных сферах, которые реализуются совместными усилиями.

Ион Чебан также поблагодарил экспертов за участие в разработке примарией ряда важных для Кишинёва документов.

– Мы продолжим сотрудничество. Примария Кишинёва открыта для реализации и внедрения новых идей, действий и проектов для общества при поддержке партнёров, – подчеркнул генпримар.

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