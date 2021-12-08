Ион Чебан на встрече с представителями USAID обсудил совместные проекты

Ион Чебан на встрече с представителями USAID обсудил совместные проекты

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан встретился с представителями USAID. Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, они обсудили существующие программы в различных сферах, которые реализуются совместными усилиями.

Ион Чебан также поблагодарил экспертов за участие в разработке примарией ряда важных для Кишинёва документов.

– Мы продолжим сотрудничество. Примария Кишинёва открыта для реализации и внедрения новых идей, действий и проектов для общества при поддержке партнёров, – подчеркнул генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md