Ион Чебан на встрече с послом Польши обсудил сотрудничество между Кишинёвом и польскими городами

Ион Чебан на встрече с послом Польши обсудил сотрудничество между Кишинёвом и польскими городами

Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял сегодня с визитом вежливости посла Польши Томаша Когздея.

Градоначальник пожелал успехов представителю польской дипломатии в его недавно начавшейся работе в Кишинёве и приветствовал открытость польских властей в контексте укрепления сотрудничества между городами Кишинёв и Люблин для заимствования и внедрения передового опыта в сфере общественного пассажирского транспорта.

В ходе беседы стороны также коснулись и других тем: намерение Кишинёва наладить сотрудничество с другими городами Польши, чтобы перенять опыт реализации европейских проектов в области развития управления отходами и др.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md