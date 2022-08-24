Ион Чебан на встрече с послом Польши обсудил сотрудничество между Кишинёвом и польскими городами

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял сегодня с визитом вежливости посла Польши Томаша Когздея.

Градоначальник пожелал успехов представителю польской дипломатии в его недавно начавшейся работе в Кишинёве и приветствовал открытость польских властей в контексте укрепления сотрудничества между городами Кишинёв и Люблин для заимствования и внедрения передового опыта в сфере общественного пассажирского транспорта.

В ходе беседы стороны также коснулись и других тем: намерение Кишинёва наладить сотрудничество с другими городами Польши, чтобы перенять опыт реализации европейских проектов в области развития управления отходами и др.

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