Ион Чебан на встрече с послом Италии: Мы стремимся развивать общение с различными регионами

Ион Чебан на встрече с послом Италии: Мы стремимся развивать общение с различными регионами

Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял сегодня в примарии посла Итальянской Республики Лоренцо Томассони.

Градоначальник поприветствовал главу дипмиссии, заверил его, что примария Кишинёва и впредь будет надёжным партнёром, и сообщил, что желает углубления сотрудничества во многих областях, представляющих общий интерес.

– Мы стремимся развивать общение с различными регионами Италии, где созданы общины наших соотечественников, – подчеркнул Чебан.

Во время беседы он также рассказал об инициативах муниципалитета касательно реализуемых инвестиционных профилей и о внедряемых проектах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md