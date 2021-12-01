Ион Чебан на встрече с послом Италии: Мы стремимся развивать общение с различными регионами

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял сегодня в примарии посла Итальянской Республики Лоренцо Томассони.

Градоначальник поприветствовал главу дипмиссии, заверил его, что примария Кишинёва и впредь будет надёжным партнёром, и сообщил, что желает углубления сотрудничества во многих областях, представляющих общий интерес.

– Мы стремимся развивать общение с различными регионами Италии, где созданы общины наших соотечественников, – подчеркнул Чебан.

Во время беседы он также рассказал об инициативах муниципалитета касательно реализуемых инвестиционных профилей и о внедряемых проектах.

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