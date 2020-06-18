Ион Чебан на встрече примаров: Наша главная цель – улучшить качество жизни граждан

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие во встрече примаров в рамках программы USAID «Мое сообщество». Градоначальник отметил важность обмена опытом и подчеркнул, что примары лучше всех знают проблемы своих населенных пунктов и потребности их жителей.

В рамках встречи Чебан рассказал, что у примарии Кишинева есть много планов, проектов и концепций, предназначенных для развития столицы Республики Молдова. Он выразил благодарность за те проекты, которые уже реализуются при содействии Агентства США по международному развитию, и подчеркнул открытость муниципалитета для осуществления новых проектов по развитию.

– У нас есть огромный потенциал, который необходимо использовать. Мы по-прежнему хотим многопланового местного сотрудничества. Нам нужна поддержка и экспертиза по улучшению качества государственных услуг. Мы хотим участвовать и в других проектах, таких как Платформа географической информационной системы на уровне местной публичной администрации Молдовы. Это предполагает использование GIS-решений для улучшения управления в следующих сферах: общественное наследие (земля, здания, памятники), городской функциональный кадастр, окружающая среда, транспорт, население и местная экономическая деятельность, – написал генпримар на своей странице в соцсети.

Чебан подчеркнул, что в нынешнее нелегкое для всех время необходимо быть едиными и налаживать сотрудничество.

– У нас есть опыт, у нас есть методы, которые могут быть полезны, есть новые технологии, которые мы можем применять и развивать. Во всем, что мы делаем, и чего стремимся достичь, мы должны преследовать одну цель – улучшение качества жизни граждан в наших населенных пунктах, – заявил он.

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