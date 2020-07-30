Ион Чебан на Станции по очистке сточных вод: В марте здесь невозможно было дышать, сейчас запаха нет

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня Станцию по очистке сточных вод, а именно склады для временного хранения ила, полученного в результате переработки.

По его словам, ежедневно на станции обрабатывается 100 кубометров ила.

– Для устранения запаха ил обезвоживается и дезинфицируется, чего ранее не делалось. Затем он будет обрабатываться методом горизонтального пиролиза, который мы намереваемся внедрить. В данной зоне нет того сильного специфического запаха, как в начале года, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, на 3 накопительных озерах, где хранилось около 500 тысяч кубометров ила, собранного с 2008 года, и где в марте было невозможно дышать, сейчас запах не чувствуется. Эти озёра были изолированы в соответствии с протоколом проекта, разработанным муниципалитетом.

– Я предложил провести здесь заседание Муниципального совета Кишинева, так как многие в начале года не верили, что нам удастся решить эту проблему. Конечно, сделанного недостаточно, но мы продолжаем прилагать все усилия, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар также заявил о необходимости построить закрытую очистную станцию. Тем временем на Станции по очистке сточных вод продолжаются строительные работы.

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