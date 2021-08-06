Ион Чебан: На ремонт заброшенной школы №3 из мунбюджета выделено 15 млн леев

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Заброшенное в течение многих лет здание бывшего учебного заведения, школы №3 на улице Данте Алигьери, 11а, находится в процессе капитального ремонта. Позже здание будет передано в эксплуатацию Теоретическому лицею Pro Succes.

Так, по словам Иона Чебана, здесь будут отремонтированы учебные классы, коридоры, спортзал и фасад учреждения, который также будет утеплён. Уже заменены окна и крыша здания.

– Общая стоимость работ – 15 миллионов леев, деньги выделены из муниципального бюджета. На данный момент учебный процесс для 600 учеников теоретического лицея Pro Succes организован в здании бывшего детского сада. После ремонта в здании будут заниматься ученики V-XII классов, – уточнил генпримар.

В настоящее время в секторе Ботаника ремонтные работы ведутся в 31 учреждении дошкольного образования. В 20 учреждениях работы выполнены на 100%. Это детсад-школа №120, детсад-школа №124 и детсады №9, 17, 35, 40, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123, 139, 142, 151, 153, 181, 182. В 10 детских садах ремонтные работы ведутся. Это детсад-школа №90 и детсады №44, 98, 99, 103, 104, 165, 168, 180, 216. В то же время во многих учреждениях дошкольного образования осуществляется ремонт для открытия 17 новых групп, а для гимназии №6 выполняются проектные работы.

Параллельно с этим ведутся работы по обновлению и повышению энергоэффективности учебных заведений, включенных в проект «Энергоэффективность и теплоизоляция государственных учреждений в муниципии Кишинёв».

Мы продолжим ремонтировать учебные заведения в столице и создавать хорошие условия для учебы детей, – заверил генпримар.

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