Ион Чебан: На ремонт подъездных дорог к пригородам выделено более 15 миллионов леев

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Текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населённым пунктам Кишинёва идёт полным ходом.

Как рассказал генпримар Ион Чебан, работы предусматривают ликвидацию аварийных ситуаций в зонах движения общественного транспорта путём проведения ямочного ремонта. На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 15 миллионов леев.

К настоящему времени восстановлены подъездные дороги к Сынжере, Келтуиторь, Тогатино и Колонице, а в селе Добружа работы близятся к завершению. Скоро начнётся ремонт в Гидигиче, Трушенах и Кондрице.

Такие же работы будут проведены во всех остальных пригородных населённых пунктах: Кодру, Дурлешты, Ватра, Крикова, Вадул-луй-Водэ, Чореску, Гратиешты, Ставчены, Бачой, Бубуечь, Будешты и Крузешты.

Другие улицы и подъездные дороги в Ставченах, Бачой, Чореску, Кондрице и Вадул-луй-Водэ были отремонтированы за счёт ежегодных ассигнований от примарии Кишинёва на 2020 год.

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