Ион Чебан на Петербургском международном экономическом форуме: Очень хочу привлечь в Кишинёв как можно больше инвестиций (ВИДЕО)

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Потенциал муниципия Кишинёв огромен, и он до сих пор не реализован. Об этом заявил Ион Чебан, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, проходящем в эти дни в северной столице России. Мероприятие посвящено развитию малого и среднего бизнеса.

– Важно, что после длительного периода пандемии, из-за которой особенно пострадала сфера бизнеса во всех странах, появилась возможность обсудить эту тему в широком масштабе и понять, что мы можем сделать для поддержки малого и среднего бизнеса. Это является ключевым моментом в развитии экономики страны, – заявил градоначальник.

Ион Чебан отметил, что в последнее время сектор малого и среднего бизнеса в муниципии вырос как в качественном, так и в количественном отношении, но глобальный пандемический кризис оказал негативное влияние на деятельность экономических агентов. Он заявил, что муниципалитет предпринял ряд мер для облегчения ситуации в данной сфере, и подчеркнул, что для успеха в этой области требуется сотрудничество между местным руководством и представителями частного сектора.

Безусловно, мы хотим, чтобы государственно-частное партнёрство развивалось более активно, и мы работаем в этом направлении. Наша цель – привлечь как можно больше инвесторов, поддержать местных производителей и предложить им больше возможностей и пространство для развития, – подчеркнул генпримар молдавской столицы.

В работе Петербургского международного экономического форума принимают участие девелоперы, руководители и представители бизнес-сферы, представители властей России и ряда других стран.

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