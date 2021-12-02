Ион Чебан на открытии главной ёлки столицы: Желаю всем сполна ощутить прекрасную атмосферу зимних праздников!

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе со своей семьей присутствовал на открытии Новогодней ёлки в центре столицы, которая установлена в сквере у Кафедрального собора.

Градоначальник поздравил всех жителей Кишинёва с наступающими праздниками и пожелал им здоровья и счастья.

– Зимние праздники – это душевные, семейные праздники, которые мы проводим вместе со своими близкими, а малыши в эти дни ждут подарков от Деда Мороза. Желаю каждому кишинёвцу и гостю столицы сполна ощутить прекрасную атмосферу зимних праздников! – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что праздничные огни сегодня зажглись не только на Новогодней ёлке в центре Кишинёва, но и во всех секторах столицы.

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