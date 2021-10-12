Ион Чебан на открытии фестиваля FESTIS: Убеждён, что он станет настоящим праздником для кишинёвцев

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Генпримар муниципия принял участие в открытии 5-го Международного театрального фестиваля FESTIS, который проходит с 11 по 21 октября в Национальном театре Satiricus.

Градоначальник заявил, что примария Кишинёва оказывает финансовую поддержку в организации фестиваля, в рамках которого 21 театральная труппа представит 26 спектаклей.

Я пожелал успехов и поблагодарил руководство театра и актёров за подготовленные спектакли. Убеждён, что Международный театральный фестиваль FESTIS станет настоящим праздником для кишинёвцев, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Также он подчеркнул, что необходимо больше инвестировать в сферу культуры, поддерживать талантливых людей, вовлекать в культурную деятельность как можно больше жителей столицы.

В 2022 году мы намерены выделить в 3 раза больше финансовых средств на культурные проекты, которые, к сожалению, в последние годы оставались без внимания. Примария Кишинёва поддерживает муниципальные и национальные театры, участвуя в софинансировании различных мероприятий, в том числе музыкальных фестивалей, – отметил Чебан.

По словам генпримара, все мероприятия будут организованы в соответствии с ограничениями, наложенными пандемией COVID-19. Вход будет разрешён на основании сертификатов COVID-19 (тест ПЦР, сертификат о вакцинации, справка от семейного врача о выздоровлении за последние 180 дней или тест на антитела).

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