Ион Чебан на Конгрессе местных и региональных властей СЕ: Децентрализация важна для уменьшения оттока населения из Молдовы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в качестве вице-президента Конгресса местных публичных властей Республики Молдова принимает участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

Также сегодня он провел встречу с руководством Конгресса. На ней был рассмотрен ряд мер, которые необходимо реализовать для развития сообществ в Молдове.

– В своём выступлении я упомянул важность децентрализации и развития муниципальных публичных администраций, чтобы они были более привлекательными для тех, кто хочет остаться и инвестировать в страну. Мы должны предоставить им хорошо оплачиваемую работу и остановить отток населения за границу в поисках лучшей жизни. В настоящее время около 1 160 000 человек покинули РМ или временно поселились за границей. В то же время 66% соотечественников, обосновавшихся за рубежом или уехавших туда работать, хотят вернуться и готовы инвестировать в Республику Молдова, а участие диаспоры в местном развитии может быть полезным, – отметил градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что децентрализация и укрепление местной демократии – один из важнейших инструментов улучшения ситуации, повышения качества услуг и условий жизни и, как следствие, сокращения миграции и даже побуждения граждан к возвращению домой.

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