Ион Чебан на инвестиционном форуме в Киеве рассказал о борьбе примарии Кишинёва с COVID-19

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Ион Чебан, находящийся с визитом в Киеве, принял участие в инвестиционном форуме.

Генпримар рассказал о действиях примарии Кишинёва в период пандемии. Так, он рассказал об обустройстве больниц и обеспечении врачей, а также о создании муниципалитетом резервного фонда специально для борьбы с COVID-19.

Упомянул он и осуществление образовательного процесса в столице, рассказал о том, что руководители образовательных учреждений, учителя и родители были привлечены к созданию альтернативной платформы для онлайн-обучения, а также рассказал об инфраструктурных проектах, реализуемых примарией.

Пандемия побудила нас сделать всё возможное, чтобы привезти как можно больше единиц общественного транспорта. Так, за год было закуплено 82 единицы, а к концу года всего у нас будет около 240 автобусов и троллейбусов. Для информирования жителей Кишинёва и продвижения вакцинации примария провела десятки информационных кампаний, создала пункты вакцинации и организовала марафоны. На данный момент нашим приоритетом остаётся вакцинация, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, в украинской столице Ион Чебан также встретился со своим коллегой – мэром Киева Виталием Кличко.

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