Ион Чебан на Форуме мэров в Женеве: Мы работаем, чтобы сделать Кишинёв современным и комфортным для всех

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан выступил с речью на Форуме мэров ООН, организованном Европейской экономической комиссией ООН в Женеве, где говорил о последствиях пандемии COVID-19 и планах по развитию Кишинёва.

В своем выступлении градоначальник отметил, что пандемия COVID-19 стала испытанием для всех стран, включая Республику Молдова. Но за короткое время Кишинёв адаптировался к изменениям и стал соответствовать новым реалиям.

– Мы предпринимаем все меры для защиты медицинского персонала и граждан, особенно из уязвимых слоев населения, а также обеспечиваем муниципальные больницы необходимым оборудованием для лечения пациентов с коронавирусом. В то же время муниципальные социальные службы вместе с волонтёрами обеспечили уязвимых людей в период карантина обедами, продуктовыми наборами и необходимыми принадлежностями. Примария Кишинёва реализовала важный в период пандемии проект, – это IT-платформа JIRA Software, которая позволяет отслеживать пациентов с легкой формой Covid-19, проходящих лечение на дому. Эта программа централизует данные по каждому сектору с подтверждением списков и мгновенным обновлением/суммированием данных, – отметил Ион Чебан.

В ходе выступления генпримар затронул другие важные темы – реализацию в муниципии успешного образовательного проекта «Онлайн-образование», стратегию Green City, а также работу над Генеральным градостроительным планом Кишинёва. Кроме того, шла речь и о модернизации Кишинёва на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 целей, направленных на обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию всех граждан в любом возрасте.

– Мы намерены обеспечить развитие инфраструктуры здравоохранения; отремонтировать и оборудовать медицинские центры и учреждения столицы, в том числе при помощи партнеров по развитию; оцифровать медицинскую систему; развивать телемедицинские услуги; распланировать адекватную инфраструктуру для умного и экологичного города; внедрить цифровую систему оплаты проезда в общественном транспорте; разработать концепцию платной автостоянки (проект, пользующийся поддержкой Всемирного банка); строить дорожки для велосипедов и других видов экологического транспорта; поддерживать чистоту города посредством проведения уборки, в том числе реки Бык, – сказал в своем выступлении генпримар.

Ион Чебан отметил, что хочет, чтобы Кишинёв был доступным, комфортным и современным для всех, кто живет здесь и видит свое будущее дома.

– Ради этого мы работаем со всей командой примарии на протяжении уже 11 месяцев – с тех пор, как я вступил в должность примара, – подчеркнул он.

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