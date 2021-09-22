Ион Чебан на форуме KAZAN DIGITAL WEEK: Наша цель – сделать Кишинёв “умным” и дружественным городом

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принимает участие в Международном форуме KAZAN DIGITAL WEEK-2021, который проходит с 21 по 24 сентября в российском городе Казань. В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Эволюция умных городов», на котором присутствовали мэры и других городов. Участники поделились своим опытом в вопросах развития, доступности и использования городской инфраструктуры, цифровых технологий и связи.

Ион Чебан говорил о развитии городской инфраструктуры и её адаптации к новым экономическим вызовам.

– На данном этапе Кишинёв разрабатывает Стратегию социально-экономического и пространственного развития города вместе с лучшими специалистами нашей столицы и Российской Федерации. Это очень важный документ, где будут указаны сильные стороны города. За последние два года проделана большая работа, – отметил градоначальник.

Чебан подчеркнул, что несмотря на все препятствия и сложности, Кишинёв объявил “умный город” своим приоритетом и движется в этом направлении.

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