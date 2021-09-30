Ион Чебан: Мы увеличим финансирование сферы культуры, Кишинёв должен стать культурной столицей!

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл встречу с деятелями культуры и представителями творческих союзов. В ходе встречи стороны поговорили о дорожной карте на ближайший период и на 2022 год.

Градоначальник подтвердил намерение примарии больше инвестировать в сферу культуры, поддерживать творческих людей, а также вовлекать детей в культурную деятельность. Чебан сообщил, что на 2022 год из муниципального бюджета будет выделено в 3 раза больше средств на важную, но на протяжении многих лет не развивавшуюся область.

– Столица является культурным ядром страны, а основной потенциал деятелей культуры находится в Кишинёве. Поэтому мы намерены и в следующем году продвигать деятелей культуры. Мы увеличим количество культурных мероприятий, которые будут организовываться, в том числе в общественных местах. Также мы продолжим инвестировать в художественные и музыкальные школы. Кроме того, мы будем организовывать совместные мероприятия в других странах и городах для популяризации наших талантов, культуры и традиций, – отметил генпримар.

Примария Кишинёва также намерена внести вклад в проведение Конгресса выдающихся деятелей культуры, который будет организован Академией наук Молдовы в январе следующего года. Все предложения по культурным проектам и культурно-художественным мероприятиям будут обсуждаться в октябре Консультативным советом, после чего будет определена программа культурных мероприятий на 2022 год.

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