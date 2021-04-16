Ион Чебан: Мы ищем специалистов для работы над проектом “Move it like Lublin”

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Примария Кишинёва объявила о вакантной должности консультанта по транспорту в рамках проекта “Move it like Lublin – Инициатива для устойчивого развития общественного транспорта Кишинёва”.

Как отметил Ион Чебан, консультант будет оказывать необходимую поддержку в реализации мероприятий проекта во всех аспектах, связанных с функционированием, реформированием и модернизацией транспортной системы Кишинёва.

Специалисту предстоит помогать примарии в модернизации Городского автобусного парка и Управления электротранспорта и создании Управления городского общественного транспорта, разработке Плана устойчивой городской мобильности, создании Центра мониторинга и контроля за дорожным движением, развитии системы платных парковок и других подпроектах. Крайний срок подачи заявок – 23 апреля.

Проект реализуется за счёт гранта (3,3 миллиона евро), предоставленного столичной примарии Европейской Комиссией. Его продолжительность составляет 48 месяцев, начиная с февраля 2021 года. Контракт с транспортным консультантом будет заключён изначально на период в 12 месяцев, с возможностью продления.

Муниципалитет заинтересован в найме компетентных специалистов для успешной реализации проекта, который направлен на модернизацию системы общественного транспорта в Кишинёве через функциональный политический диалог между всеми заинтересованными сторонами местной и центральной администраций, – отметил Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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