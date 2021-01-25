Ион Чебан: Люди и СМИ теперь будут знать всё о работе тех, кому платят из бюджета

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан намерен добиться максимальной открытости касательно деятельности каждого сотрудника, советника и НПО, вовлечённых в деятельность примарии.

Градоначальник отметил, что пресса и все остальные должны знать всё о работе, осуществляемой за государственные деньги.

На должности примара у меня зарплата 18 тысяч леев, у вице-примара – 16 тысяч леев, при этом на карту мы получаем гораздо меньшую сумму – вычитаются налоги. Муниципальные советники, которых я однажды попросил прийти и проголосовать за законы для людей, для города, получают 3 300 леев за каждое заседание МСК. Некоторые из них работают, а другие занимаются политикой, разглагольствуя у микрофона в зале и отстаивая свои личные интересы, – подчеркнул Чебан.

Он добавил, что в 2020 году состоялось 25 заседаний, советникам было выплачено 4 миллиона 300 леев. При этом за членство в различных комиссиях они получают ежемесячную зарплату около 26 тысяч леев.

Некоторые личности стремятся везде вставить своё слово, считают себя экспертами, но при этом даже не думают прийти на место и посмотреть, как идут дела. Также в претурах есть вице-преторы, которые вставляют палки в колёса. Одни работают хорошо, а другие – занимаются политикой. И в этих случаях мы примем меры, – пообещал генпримар.

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