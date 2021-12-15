Ион Чебан: Крупные пищевые предприятия могут быть отключены от канализационной сети Кишинёва

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Если Инспекторат по охране окружающей среды не отменит решение о взыскании с АО Apă Canal Chișinău 12 миллионов леев, то со следующего понедельника самые крупные экономические агенты из пищевой промышленности будут отключены от канализационной сети Кишинёва. Об этом заявил генпримар Ион Чебан, в очередной раз заявивший о рейдерской атаке на муниципальные предприятия.

Он отметил, что с тех пор, как вступил в должность примара, постоянно говорил о проблемах на очистных сооружениях и уведомил все соответствующие учреждения. Чебан подчеркнул, что для решения этих проблем необходимо вмешательство и серьезная финансовая поддержка со стороны центральных властей, так как это национальный вопрос.

– Именно крупные пищевые производства делают выбросы в общественную канализацию с повышенной концентрацией вредных веществ. И это несмотря на то, что их предупреждают и периодически отключают за нарушения. Эти предприятия должны иметь на своей территории установки предварительной очистки, контроль над которыми и управление этим процессом являются обязанностью компетентных центральных органов. Для полного решения проблемы необходимы станции предварительной очистки и реализация следующего этапа модернизации очистных сооружений с большими инвестициями, – подчеркнул градоначальник.

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