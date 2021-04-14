Ион Чебан: Количество выданных строительных разрешений в Кишинёве уменьшилось, и все они законны

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Со времени вступления Иона Чебана на пост генерального примара муниципия, Главное управление градостроительства и земельных отношений выдало около 2 000 разрешительных документов.

По информации генпримара, руководством столицы были выданы 1 025 градостроительных сертификатов для проектирования (физическим и юридическим лицам, для разработки ЗГП, участков с аукциона), 449 информационных градостроительных сертификатов, 495 разрешений на строительство, 168 разрешений на снос и 55 разрешений на изменение целевого назначения.

Ион Чебан подчеркнул, что выдача разрешительных документов на строительство осуществляется в соответствии с требованиями закона, который предусматривает процедуру, вид и сроки выдачи разрешительных документов.

Количество разрешительных документов, выдаваемых Главным управлением градостроительства, архитектуры и земельных связей, варьируется из года в год. Так, в 2018 году было выдано 732 разрешения, в 2019 году – 627, в 2020 году – 411.

По сравнению с предыдущими годами, в настоящее время количество разрешительных документов, выданных местной публичной администрацией Кишинёва, уменьшилось. Причина тому – качество принимаемых решений. Кроме того, это связано с поправками к положениям Закона о разрешении на выполнение строительных работ, согласно которым градостроительный сертификат для проектирования выдаётся только на основании запроса собственника, – рассказал генпримар.

Поправки также предусматривают, что градостроительный сертификат для проектирования разрабатывается исключительно на основе документации по градостроительству и обустройству территории.

Учитывая тот факт, что для центральной зоны Кишинёва эта документация находится на стадии разработки, разрешение на выполнение строительных работ в этом районе невозможно.

Разрешительные документы, выданные столичными властями, можно запросить онлайн через автоматизированную информационную систему управления и выдачи разрешительных документов (SIA GEAP).

Никто не может сказать, что сертификаты, выданные в этот период, являются незаконными или проблематичными. Наша команда усердно работает в этом направлении, – подчеркнул Чебан.

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