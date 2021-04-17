Ион Чебан: Кишинёву необходима комплексная стратегия по работе с молодёжью

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Об этом генпримар заявил в ходе передачи Tineri pentru TINEri.

Он отметил, что на данный момент примария инициирует различные программы и проводит разнообразные мероприятия для детей и молодёжи в самых разных сферах, но их недостаточно, и для их осуществления нужна единая система.

Необходима комплексная стратегия по работе с молодёжью, в которой будут и план действий, и план финансирования. Молодежь должна участвовать во всех процессах общества, в том числе по части принятия решений. У молодёжи должны быть возможности для трудоустройства и развития. Я уверен, что в нашем городе очень много талантливых, перспективных молодых людей, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее стало известно, что столичная примария запускает муниципальную Программу грантов-2021 для молодёжных организаций и инициативных групп Кишинёва.

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