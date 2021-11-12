Ион Чебан: Кишинёв может поделиться с центральными властями опытом управления финансами

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Примария Кишинёва продолжит оказывать жителям столицы помощь в оплате счетов, несмотря на рост цен. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе телепередачи “Moldova în Direct” на канале “Moldova 1”. Градоначальник отметил, что на эти цели из бюджета муниципия выделено около 90 миллионов леев, и при необходимости будет предоставлено ещё. Отвечая на вопрос, откуда у примарии такие средства, Чебан отметил, что это – результат эффективного администрирования.

– В 2019 году, когда я принял дела, бюджет был с большими долгами. Также мы очень много потратили в период пандемии, и правительство не возместило нам ни одного бана. Но мы навели порядок в фискальной сфере, в финансовом менеджменте. А те, кто критиковал некоторых членов моей команды, могут прийти к нам перенять опыт, чтобы навести порядок на центральном уровне, – заявил Чебан.

При этом он отметил, что Кишинёв до сих пор ущемлён в том, что касается финансов, и, несмотря на многочисленные обращения к центральным властям, ничего не изменилось. Генпримар напомнил, что партии, входящие в нынешний парламент, включая правящую ПДС, подписали обязательства, предложенные CALM, однако никаких существенных подвижек в этом вопросе пока нет.

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