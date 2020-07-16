Ион Чебан: Каждый житель Кишинева может наблюдать, как преображается город

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня Рышкановку, где проинспектировал работы по реабилитации городской инфраструктуры.

Так, на данный момент в этом столичном секторе проводится ремонт подземного перехода на улице Алеку Руссо, тротуаров на Московском проспекте, улицы Мирон Костин. Также начаты работы по обустройству сквера на улице Киевской, по смене водопроводных сетей на улице Албишоара и по очистке реки Бык.

Помимо этого, сейчас благоустраивается территория у камня «Место основания Кишинева» на пересечении улиц Албишоара и Александра Пушкина.

-Я рад, что в каждом секторе столицы ведутся работы, что люди могут наблюдать за преображением Кишинева. Призываю жителей города поддерживать чистоту и порядок. Только вместе мы добьемся успеха, – выразил уверенность градоначальник.

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