Ион Чебан: К концу года в Кишинёве будет отремонтировано много дворов

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Ремонт дворов многоквартирных домов в столице идёт полным ходом: в работе находятся объекты во всех секторах.

Так, в секторе Чеканы различные работы ведутся по адресам: ул. И. Виеру, 3/2, 5/3, бул. Мирча чел Бэтрын, 29/1, 29/2, 29/3, ул. Н. Милеску-Спэтару, 23. Далее запланированы работы по адресам ул. Джинта Латинэ, 21, 21/1, 21/2, ул. Волунтарилор, 10, 12, ул. П. Заднипру, 10, 12, ул. Мирча чел Бэтрын, 10, ул. Джинта Латинэ, 23, ул. Милеску-Спэтару, 1.

В секторе Буюканы работы ведутся по ул. Н. Костин, 59, далее последуют ул. И. Пеливан, 11, 13, 15, Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 17, ул. И. Крянгэ, 55, ул. Каля Ешилор, 61/2, ул. О. Гибу 2, 2/1, 2/2, 2/3, ул. Н. Костин, 63/1, ул. Парижская, 47, ул. А. Маринеску, 19. По адресу ул. О. Гибу, 9 были проведены работы по подготовке территории к благоустройству, также был установлен бордюр на детской площадке.

В секторе Центр завершаются работы по ул. Ломоносова, 38, 40: на данный момент там обустраиваются парковочные места. Далее запланированы работы по адресам: Хынчештское шоссе, 55/3, 55/6, бул. К. Негруцци, 2/2, 4, 6, 8, ул. Ломоносова, 39, 41, ул. Короленко, 3, ул. Яловенская, 94 и 98/1, ул. Друмул Виилор, 40, 42, 42/3, 42/4. Также по ул. Г. Асаки, 48/1 и бул. Штефана чел Маре, 62 завершены работы по обустройству детских площадок.

В секторе Ботаника уже выполнена половина работ по бул. Куза-Водэ, 18/1, 20/1, в процессе – бул. Траян, 1/1 и бул. Дачия, 20, начались работы по адресам ул. Пандурилор, 68, 70/1, 70/2. Далее запланированы работы по ул. Минская, 49/2, Мунчештское шоссе, 240, 242, бул. Дачия, 60/1. Также по адресам бул. Дечебал, 19 и ул. Н. Зелинского, 22 были демонтированы старые элементы, проведены работы по подготовке участка для обустройства фитнес-площадки, установлен бордюр.

В секторе Рышкановка работы по ремонту дворов находятся в процессе тендера, но по нескольким адресам были установлены детские и фитнес-площадки. Также во многих дворах сектора был уложен асфальт.

К концу года в каждом секторе Кишинёва будет немало отремонтированных дворов, – пообещал генпримар Ион Чебан.

Работы в целом включают в себя обустройство парковочных мест, ремонт тротуаров и дорог во дворе, обустройство зелёных зон, установку уличной мебели, модернизацию уличного освещения. Также там, где они были предусмотрены, были установлены детские и фитнес-площадки.

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