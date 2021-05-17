Ион Чебан: Экономические агенты, не соблюдающие технические требования, будут внесены в чёрный список

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Примария Кишинёва будет курировать ремонт шести стадионов в образовательных учреждениях города, а предприятия, которые не будут выполнять работы качественно, больше не будут допущены к участию в муниципальных тендерах.

Примар муниципия Ион Чебан заявил сегодня на заседании глав служб примарии, что недобросовестные экономические агенты будут внесены в чёрный список.

Просим экономических агентов не дурить нас. Мы заставим вас самостоятельно выявить все несоответствия. Экономические агенты, проявившие безответственность, будут занесены в чёрный список, – предупредил Чебан.

В то же время примар попросил чиновников жилищно-коммунального управления, Apa-Canal Chisinau и Exdrupo принять участие в соблюдении сроков выполнения работ, когда речь идёт о ремонте улиц, тротуаров, городских парков, работ на территории учебных заведений, пишет moldpres.md.

Если экономические агенты будут выполнять работу халатно, то муниципалитет позаботится о том, чтобы они не смогли участвовать в других тендерах в Кишинёве. Делайте работу ответственно и качественно, – призвал Ион Чебан.

Примария муниципия потратит в текущем году на ремонт улиц более 600 миллионов леев. Ещё 104 миллиона леев из городского бюджета выделено на ремонт тротуаров на бул. Дачия, Дечебал, ул. Каля Ешилор, А. Щусева, Алба-Юлия, шос. Хынчешть, ул. М. Когэлничану и А. Матеевича.

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