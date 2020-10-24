Ион Чебан: Я участвовал в акции по посадке деревьев как кишиневец, а не как примар

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Несмотря на то, что генпримар Кишинева взял отпуск за свой счет, он находит время и возможности заниматься благоустройством города. Так, сегодня он принял участие в мероприятии по высадке деревьев.

Градоначальник пояснил, что принял решение прийти и помочь в высадке деревьев не в качестве генерального примара, а в качестве неравнодушного гражданина.

– Я участвую в акции как житель муниципия Кишинев. Будучи ребенком, я жил с родителями неподалеку. Я хорошо знаю этот район, и хочу, чтобы все зоны в столице были зелеными и цветущими. Сегодня наша цель – высадка 10-12 тысяч деревьев, и кампания эта продолжится: в наших планах – высадка в Кишиневе 100 тысяч деревьев. Мы хотим вернуть столице славу одного из самых зеленых городов Европы, – уточнил Ион Чебан.

Он рассказал также, что кампания по посадке деревьев в Кишиневе является частью глобальной акции, проводимой под эгидой ООН. Акция примэрии осуществляется в сотрудничестве с Агентством Moldsilva и другими партнерами, которые предоставляют деревья порядка 60 видов (липа, ясень, каштан, тополь, ива и орех) высотой от полутора метров и выше.

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